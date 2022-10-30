بالرابط .. رام الله تطلق بوابة تسجيل الباحثين عن عمل في الدول العربية والاجنبية والداخل

أطلقت وزارة العمل، اليوم الأحد 30/10/2022، بوابة تسجيل الباحثين عن عمل (اعمل)، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية الأولى على شبكة الانترنت.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، في كلمته خلال اطلاق البوابة في مقر الوزارة، بمدينة البيرة، إن الوزارة تطلق هذه البوابة من أجل تقديم أفضل الخدمات للباحثين عن العمل.

وأوضح أن هذه البوابة تسعى إلى تسجيل الفلسطينيين الباحثين عن عمل إلكترونيا، في أربعة أسواق عمل مختلفة، وهي: المحلية، والدول العربية، والداخل المحتل ، والدول الأجنبية.

وأشار إلى أن اختيار أحد الأسواق الأربعة يتم حسب رغبة الباحث عن عمل في السوق المناسب لقدراته، ومهاراته، وخبراته العلمية والعملية التي يمتلكها، مع توفير الإمكانية له في حرية التنقل، حسب فرص العمل التي يوفرها، ويعرضها كل سوق عمل على حدة.

وقال: البوابة الإلكترونية ستكون متاحة أمام كل الفلسطينيين قبل نهاية العام الجاري، من خلال الدخول بواسطة تطبيق "الموبايل"، وعلى نظامي التشغيل "IOS"، و"أندرويد".

ويمكن التسجيل في البوابة عبر الرابط الإلكتروني: www.labour.mol.pna.ps.