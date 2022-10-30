حماس تزف الشهيد محمد الجعبري وتبارك عمليته البطولية في الخليل

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 30/10/2022، بطل الخليل وصنديدها المغوار، الشهيد المجاهد الأستاذ محمد كامل الجعبري، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية بطولية قرب مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

واعتبر حركة حماس، أنّ هذه العملية المباركة التي أطلق خلالها شهيدنا النار على رأس غلاة المستوطنين تؤكّد أن المقاومة هي الردّ العملي والطبيعي على تدنيس المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف.

وقالت الحركة:" ونحن نزف الشهيد الجعبري، لنشد على أيدي الثوار الأبطال، ونؤكّد أن عملياتهم البطولية الممتدة من الخليل إلى رام الله ونابلس وجنين والقدس وكل أرضنا المحتلة، هي خيار شعبنا للرد على جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه، وهي الطريق إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس."