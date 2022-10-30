الأسير الطيطي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث عشر

يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجا على عزله الانفرادي وحرمانه من الزيارة و"الكانتينا".

ووفق المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، فإن الأسير الطيطي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث عشر، رفضا لعزله في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، وحرمانه من زيارة عائلته ومن "الكانتينا".

ولفت إلى أن الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، يعاني من دوخة، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وصدر حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحق الطيطي، وقبل أن ينتهي حكمه بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يذكر أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل الطيطي، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".