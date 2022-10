مشاهدة بث مباشر مباراة ارسنال ونوتينغهام فورست اليوم يلا شوت.. رابط مشاهدة مباراة ارسنال اليوم بث مباشر الفجر مباشر، تنطلق اليوم الأحد مباراة مهمة بين ناديي ارسنال ونوتينغهام فورست الانجليزيين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والقدس، الثالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، من مساء اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022، في الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حيث يرغب أرسنال في مواصلة حصد النتائج الجيدة واستمراره في اعتلاء سلم ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، وحصد اللقب الغائب عن خزائنه من زمن طويل جداً.

يرفق لكم فريق العمل عبر الموقع رابك، مشاهدة بث مباشر مباراة ارسنال ونوتينغهام فورست اليوم يلا شوت.. رابط مشاهدة مباراة ارسنال اليوم بث مباشر الفجر مباشر، فأبناء المدرب الإسباني حريصون جدا على مواصلة حصد النقاط وإضافتها إلى رصيدهم في هذا الموسم من البطولة الإنجليزية.

المفارقة في هذه الجولة، أن المتصدر أرسنال سيلعب ضد صاحب المركز الأخير نوتينغهام، وهو ما يعني في نظر لاعبي الأرسنال أنها مباراة سهلة نوعا ما لهم، لكن معظم تعثرات الفرق القوية والمتصدرة يكون على أيدي هذه الفرق متذيلة الترتيب، التي تقاتل بكل قوتها من أجل حصد النقاط ومغادرة قاع ترتيب الدوري الاسباني، ومن هنا يرغب عشاق الساحرة المستديرة في، مشاهدة ماتش ارسنال ونوتينغهام اليوم بث مباشر تويتر كورة اون لاين، لأنهم يعلمون أن الفريق متذيل الترتيب سيسبب المشاكل للمتصدر.

ارسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وهو سيواجه متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بينما يحتل فريق نوتينغهام المركز الأخير برصيد 9 نقاط، مع العلم أن نوتينغهام فاز على ليفربول في الجولة الماضية بهدف دون رد، وهو ما يعطي لهم دفعة معنوية من أجل الهروب من قاع الترتيب واحتلال مراكز بعيدة عن منطقة الهبوط.