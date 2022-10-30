هيئة الأسرى: الأسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان في سجل الإهمال الطبي

كشفت هيئة الاسرى والمحررين، اليوم الأحد 30/10/2022، بعد زيارة محاميها فادي عبيدات، عن حالتين مرضيتين لأسيرين يقبعان في معتقل النقب.

وذكرت الهيئة أن من بين الحالتين: حالة الأسير أحمد عفانة (23 عاماً) من مدينة نابلس، والذي تعرض لحادث اصطدام وجهه بالسرير(البرش)، مما ادى الى تحطم كامل اسنانه الامامية وفقدانها، وتم عمل جسر طارة على حسابه الخاص ثلاثة مرات، وبسبب عدم ملائمتها مع باقي الأسنان ادت الى التهابات باللثة وتسوس باقي الاسنان والطواحين، وهو بحاجة ماسة الى علاج، الا ان ادارة المعتقل تتعمد المماطلة في ذلك.

فيما يشتكي الأسير حذيفة طه ( 23عاماً) من كفر عقب/ القدس من ضعف النظر حيث يتم تبديل النظارة له بشكل سنوي في حين تظهر نتائج الفحوصات تراجع النظر لديه، وهو أصبح بحاجة الى عملية ليزر من أجل الحد من تدهور النظر، ولكن طبيب العين رفض إجرائها له بحجة أنها لا تتوفر لدى مصلحة السجون.

الجدير ذكره بأن الأسير اعتقل بتاريخ 5/1/2016 بعد تعرضه للإصابة في يده وقدميه أثناء تواجده بالقرب من (باب العامود)، خلال عودته إلى بيته في البلدة القديمة، وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها طه بأربع رصاصات في قدميه ويده اليمنى.

وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.