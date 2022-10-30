بعد 20 عاماً .. على موعد مع الحرية غداً الأسير إسماعيل عودة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن من المتوقع الإفراج غداً الاثنين عن الأسير إسماعيل عودة (53 عاماً) من بلدة دير عمار/رام الله، بعد أن أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير عودة اُعتقل قبل اعتقاله الحالي في عام 1987، وقضى ثلاث سنوات في الأسر، ولاحقاً تعرض للمطاردة لمدة ثلاث سنوات، إلى أن اُعتقل في عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 20 عاماً.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عودة واجه على مدار سنوات اعتقاله جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، حيث تم استئصال كليته اليسرى قبل عامين، ويعاني من آثارها حتى اليوم.

يذكر أن الأسير عودة متزوج وأب لـ6 أبناء، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب".