القائد النخالة يطل على قناة الجزيرة اليوم في الجزء الثاني من برنامج المقابلة

يُطل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زيادة النخالة ، مساء اليوم الأحد 30/10/2022، على قناة الجزيرة في برنامج المقابلة الجزء الثاني.

وكان القائد النخالة أطلَ في البرنامج في جزئه الأول في الـ23/10/2022، من الأسبوع الماضي، مع الإعلامي علي الضفيري.

وسيطل القائد النخالة، في تمام الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 21:05 بتوقيت القدس المحتلة.

وأكد القائد النخالة، خلال الجزء الأول من اللقاء الأسبوع الماضي، أن الجهاد الإسلامي انطلقت في فكرتها لمواجهة المشروع الغربي في المنطقة المتمثل بـ "إسرائيل"، وأن فلسطين حق للشعب الفلسطيني وهذا مرتبط بحقائق عقائدية وسياسية ودينية.

وشدد على أن المشروع الصهيوني جاء لإلغاء الشعب الفلسطيني، قائلاً:" عندما نفهم المشروع الصهيوني جيداً ونعييه بإمكاننا أن نعد الأدوات لمواجهته بشكل أفضل.