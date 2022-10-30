طهران تنتقد موقف مجلس الأمن الدولي "المتقاعس حيال الكيان الصهيوني"

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إن الموقف الحالي لمجلس الأمن وتقاعسه، لن يحقق سوى مزيد من الدعم "للكيان الصهيوني من أجل الاستمرار بسياساته القمعية والعنصرية داخل فلسطين".

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية، أمير سعيد إيرواني : "الشعب الفلسطيني اليوم هو بأمس الحاجة إلى دعم فاعل وحاسم من قبل مجلس الأمن الدولي ليضع حدا للعدوان والاحتلال الذي يمر به هذا الشعب"، مؤكدا على أن المواقف المتضامنة وحدها لا تفي بالغرض.

وتابع قائلا : "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعتبر الدفاع عن حق فلسطين المشروع في مواجهة سياسات القمع واعتداءات هذا الكيان القائم على الفصل العنصري، من واجباتها، وستواصل المضي على هذا النهج الرسالي حتى نهاية الاحتلال".

وحذر إيرواني من استمرار الظروف المزرية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا بأن التقارير الورادة، تشير إلى أن العام 2022 يعد أكثر السنوات دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني منذ العام 2006.

وأضاف: "قطاع غزة، تحول اليوم إلى أكبر سجن في العالم، حيث أعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين يعيشون الحرمان وانتهاك حقوقهم الأساسية".

وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، على أنه طالما استمر تقاعس مجلس الأمن الدولي باعتباره أحد الخيارات في هذا الخصوص، فإن "موقف المجلس هذا لن يحقق سوى توفير الدعم لنهج الكيان الصهيوني ومواصلة جرائمه في قمع الشعب الفلسطيني".

كما تطرق إيرواني إلى المزاعم التي يروج لها "ممثلو الكيان الصهيوني حول إيران" قائلا : "هؤلاء يسعون لاستغلال الجو السائد في مجلس الأمن لطرح قضايا مفبركة وأكاذيبهم المستدامة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي سياسة متعارف عليها من قبل كيان الاحتلال إزاء الدول الإقليمية وغير الإقليمية".

وأضاف إيراني أن إيران تنفي هذه المزاعم جميعا، مبينا أنه بات واضحا للجميع بأن طرح هكذا ادعاءات تهدف إلى شغل اجتماع مجلس الأمن عن جدول أعماله.