تحقيق أولي: هكذا نفذ الجعبري عملية إطلاق النار لحظة بلحظة

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 30/10/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أجرى تحقيقاً أولياً بشأن عملية الخليل البطولية التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وكان الشاب محمد الجعبري قد استشهد أمس بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية في مستوطنة كريات أربع في الخليل أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وكشف التحقيق الأولي، أن منفذ العملية وصل بمركبته إلى محل بقالة فلسطيني يتسوق منه اليهود قرب كريات أربع، وانتظر خروج المستوطنين من المحل وأطلق النار من المقعد الخلفي للمركبة الخاصة بالمستوطن "رونين حنانيا".

وأفاد التحقيق أن المستوطن حنانيا أصيب بجروح خطيرة قتل على إثرها لاحقًا فيما أصيب ابنه دانيال بجروح متوسطة، والذي بدوره ركض إلى البقالة وطلب المساعدة.

وقال التحقيق :" بعد ذلك غادر المنفذ المكان بمركبته وعاد بعد 8 دقائق سيرًا على الأقدام وفتح النار مجددًا على قوات الاحتلال والاسعاف الذي كان بالمكان ما أدى لإصابة جندي صهيوني ومسعغ هو عوفر أوحانا بجروح خطيرة ".