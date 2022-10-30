كم استمرت عملية الخليل وما هو السلاح الذي استخدمه الجعبري..؟

أوردت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 30/10/2022، تفاصيل جديدة حول السلاح الذي استخدمه منفذ عملية الخليل بالضفة المحتلة ومدة إطلاق النار.

وأفاد مراسل القناة 14 العبرية، هيلل بيتون روزين، أن عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات أربع بالخليل استمرت لمدة 10 دقائق ولم يصل أي أحد من قوات الجيش أو الشرطة الإسرائيلية إلى المكان".

فيما ذكرت مصادر عبرية، أن السلاح المستخدم في عملية مستوطنة "كريات أربع" بالخليل مساء أمس، من نوع (M16) وتم الاستيلاء عليه من إحدى قواعد جيش الاحتلال في النقب قبل أشهر مع كمية أسلحة أخرى.

وارتقى الشاب محمد الجعبري أمس، في عملية إطلاق نار بطولية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين بالخليل بالضفة المحتلة، أدت لمقتل مستوطنة وإصابة خمسة آخرين.