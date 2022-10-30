شهداء نفق الحرية: 12 قمراً صنعوا المستحيل ومضوا مشاعل على طريق التحرير

شهداء الإعداد، هم شهداء مضوا نحو العزة والتمكين، فهم خطوا خطواتهم نحو طريق الإسلام والإيمان والجهاد، تشهد لهم بطون الأرض التي شربت وارتوت من عرقهم ودمائهم، رجال حفرُوا جسورًا من دمٍ وأشلاء، ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا قدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة دينهم ووطنهم.

هم الذين قضوا معظم وقتهم بين ساحات الرباط، وحفر الأنفاق، وميادين الجهاد، وزرعوا العبوات الناسفة ليحموا الحمى ويدافعوا عن ثرى فلسطين وكرامة وعزة أبنائها و يا لهم من رجال عندما يضحون بأغلى ما يملكون من أجل الدين والعقيدة، يبذلون دماءهم رخيصة في سبيل الله.

يصادف الثلاثون من شهر تشرين/ أكتوبر لعام 2019، الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد 12 قمراً من شهداء الإعداد والتجهيز والذين ارتقوا جراء قصف العدو الصهيوني نفق الحرية شرق مدينة خانيونس، بعد رحلة جهادية طويلة مليئة بالتضحيات والبذل والعطاء.

أقمار نفق الحرية

ويواصل مجاهدو الإعداد والتجهيز عملهم في حفر الأنفاق بشكل متواصل بهمة عالية، همهم الوحيد تمكين المجاهدين من الانتصار في ساحات الوغى، ففي كل انتصار تحققه المقاومة نستذكر شهداء الإعداد والتجهيز الذين فازوا بالشهادة في سبيل الله وجنينا من بعدهم ثمرة النصر بإذن الله عزوجل.

خمسة أعوام على رحيل الأقمار: القائد عرفات أبو عبد الله قائد سرايا القدس بلواء الوسطى ونائبه القائد حسن أبو حسنين، المجاهد أحمد أبو عرمانة، المجاهد أحمد السباخي، المجاهد حسام السميري، المجاهد عمر الفليت، المجاهد بدر مصبح، المجاهد شادي الحمري، المجاهد علاء أبو غراب، المجاهد محمد البحيصي، المجاهد القسامي مصباح شبير، المجاهد القسامي محمد الأغا.

سرايا القدس وكتائب القسام تجسدت دماؤهم واتحدت في باطن الأرض كما اتحدت فوقه؛ أخوة الدم والسلاح وطريق الجهاد والمقاومة طوال عقود في مقارعة الاحتلال الصهيوني، وتجلت في لوحة مشرقة اختلطت فيها دماء أبناء السرايا والقسام داخل نفق للمقاومة شرق خان يونس.

وفيما يلي سيرة مختصرة لأقمار السرايا الذين ارتقوا في قصف نفق الحرية شرق خانيونس:

الشهيد القائد/ عرفات مرشد أبو عبدالله

- ولد الشهيد القائد عرفات أبو عبد الله في تاريخ 23 - 2 - 1969م، في مخيم البريج وسط القطاع.

- شهيدنا القائد أبو عبد الله متزوج وقد رزقه الله بسبعة من الأبناء والبنات.

-درس المرحلة الجامعية متأخراً رغم انشغاله في العمل الجهادي، وتخرج من جامعة الأمة في العام 2012م.

- استشهد شقيقه القائد محمد أبو عبد الله "أبو مرشد" قائد لواء الوسطى أنذاك في عملية اغتيال بتاريخ 27/12/2007م.

- التحق في العام 1987م في صفوف حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

- يسجل له دوره البارز في تشكيل أولى خلايا العمل العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم البريج.

- شارك في مهمات إطلاق الصواريخ وصد الاجتياحات الصهيونية المتكررة على الحدود الشرقية للبريج.

- تولى مسئولية لواء الوسطى بعد استشهاد شقيقه القائد محمد أبو عبدالله وتدرج في العمل العسكري حتى أصبح عضو المجلس العسكري.

- سعى الشهيد عرفات لتطوير البنية التحتية لسرايا من خلال منظومة الأنفاق، التي كان يشرف عليها بنفسه.

- شارك في الحروب الثلاثة التي شنت على قطاع غزة، وتعرض لعدة محاولات اغتيال باءت جميعها بالفشل.

الشهيد القائد/ حسن رمضان أبو حسنين

- ولد الشهيد القائد حسن أبو حسنين في تاريخ 1 - 3 - 1982م، في مخيم البريج وسط القطاع.

- شهيدنا حسن متزوج، وله من الأبناء أربعة، ثلاثة ذكور وواحدة من الإناث.

- استشهد شقيقه مصطفى أبو حسنين" متأثراً بجراح أصيب بها أثناء الإعداد والتدريب بتاريخ 1/12/2012م.

- هدم الاحتلال الصهيوني منزله عام 2003م وقصفه بالصواريخ وهو بداخله ولكنه خرج حي يرزق من تحت الركام.

- تعرض القائد حسن أبو حسنين لعدة محاولات اغتيال وباءت جميعها بالفشل.

-قصفت قوات الاحتلال منزله في معركة البنيان المرصوص عام 2014م.

- أشرف على العديد من عمليات اطلاق الصواريخ على المغتصبات الصهيونية.

- يعد صاحب الرد السريع على اغتيال الشهيد القائد أحمد الجعبري بإطلاق صاروخ فجر "5" على تل أبيب المحتلة.

- تم تكليفه بنائب مسئول لواء الوسطى بجانب القائد عرفات فشاركه مشواره الجهادي وكانا متلازمين في الجهاد والشهادة.

الشهيد المجاهد/ أحمد محمود أبو عرمانة

- ولد الشهيد أحمد أبو عرمانة في تاريخ 21 - 1 - 1987م، في مخيم البريج وسط القطاع.

- شهيدنا أحمد متزوج وله أربعة من الأبناء واحد من الذكور وثلاثة من الإناث.

- التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي عام 2003م، انضم لصفوف سرايا القدس عام 2004م.

- شارك في تنفيذ العديد من المهمات الجهادية منذ انخراطه بصفوف سرايا القدس.

- شارك في صد الاجتياحات والتوغلات الصهيونية لمخيم البريج وشرق المحافظة الوسطى.

- يسجل له مشاركته في تجهيز وتربيض وإطلاق صواريخ البراق والقدس في معركتي السماء الزرقاء والبنيان المرصوص.

الشهيد المجاهد/ عمر نصار الفليت

- ولد الشهيد عمر الفليت في تاريخ 12 - 7 - 1987م، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

- شهيدنا عمر متزوج وقد رزقه الله تعالى باثنين من الأبناء.

- التحق شهيدنا عمر بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس منذ ريعان شبابه.

- تعرض للإصابة بكوع يده في العام 2004م على إثر ملاحقة جيش الاحتلال له.

- يعد من المقاتلين الذين تميزوا بالنشاط والهمة في عملهم الجهادي.

- عمل شهيدنا عمر في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- شارك في تنفيذ مهمات اطلاق الصواريخ على المدن والمغتصبات الصهيونية.

- كان له شرف المشاركة في معارك: كسر الصمت وبشائر الانتصار والسماء الزرقاء والبنيان المرصوص.

الشهيد المجاهد/ حسام جهاد السميري

- ولد الشهيد حسام السميري في تاريخ 12 - 12 - 1985م، بدير البلح وسط قطاع غزة.

- شهيدنا حسام السميري متزوج ورزقه الله تعالى بطفلة واحدة.

- تعرضت أسرته في معركة البنيان المرصوص للقصف واستشهد على إثرها أبناء عمه الاثنين وأصيب 5 آخرين من أسرته.

-كان شهيدنا مخلصاً في كل أعماله التي كانت توكل إليه دون تردد، فكان مثالاً في السمع والطاعة لقيادته.

- عمل شهيدنا حسام في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- شارك في تنفيذ مهمات اطلاق الصواريخ على المدن والمغتصبات الصهيونية.

- تعرض لمحاولة اغتيال خلال تأديته واجبه الجهادي في معركة البنيان المرصوص ونجا منها بفضل الله.

الشهيد المجاهد/ أحمد حسن السباخي

- ولد الشهيد أحمد السباخي في تاريخ 25 - 7 - 1995م، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- أكمل مسيرته التعليمية في جامعة فلسطين بغزة، لكنه استشهد قبل تخرجه.

- التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي عام 2013م، وفي عام 2014م انضم لصفوف سرايا القدس.

- تزوج شهيدنا في العام 2017 ولم يمض على زواجه سوى ثمانية أشهر حتى ارتقى شهيداً.

- شارك شهيدنا أحمد في الكثير من الدورات العسكرية المتنوعة وكان نعم الجندي الملتزم.

- عمل شهيدنا أحمد السباخي في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- لا زال العدو يحتجز جثمانه الطاهر منذ ارتقائه شهيداً في نفق الحرية عام 2017م.

الشهيد المجاهد/ بدر كمال مصبح

- ولد الشهيد بدر مصبح في تاريخ 21 - 6 - 1994م، بدير البلح وسط قطاع غزة.

- تتكون أسرته من والديه وثلاثة من الاخوة وقدر له أن يكون ترتيبه الثاني بينهم.

- التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي عام 2009م، وفي عام 2012م انضم لصفوف سرايا القدس.

- تلقى شهيدنا بدر عدة دورات عسكرية، فكان مثالاً للجندي المطيع لقيادته.

- شارك في الرباط على الحدود الشرقية للوسطى، ويعد أحد مجاهدي وحدة النخبة لسرايا القدس.

- يسجل له مشاركته في تجهيز وتربيض الصواريخ وإعدادها لأي مواجهة مع العدو.

- عمل شهيدنا بدر مصبح في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- لا زال العدو يحتجز جثمانه الطاهر منذ ارتقائه شهيداً في نفق الحرية عام 2017م.

الشهيد المجاهد/ علاء سامي أبو غراب

- ولد الشهيد علاء أبو غراب في تاريخ 15 - 10 - 1992م، بدير البلح وسط قطاع غزة.

- تتكون أسرته من والدّيه وثمانية إخوة وواحدة من الأخوات، وهو الثالث بين إخوته.

- التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس عام 2012م.

- له دوره البارز في خدمة المجاهدين وإمدادهم بالسلاح، وكان حريصاً على أداء المهام الموكلة إليه بسرّية تامة.

- عمل شهيدنا علاء أبو غراب في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- لا زال العدو يحتجز جثمانه الطاهر منذ ارتقائه شهيداً في نفق الحرية عام 2017م.

الشهيد المجاهد/ شادي سامي الحمري

- ولد الشهيد شادي الحمري في تاريخ 16 - 2 - 1993م، بدير البلح وسط قطاع غزة.

- درس المرحلة الجامعية وتخرج من جامعة فلسطين في العام 2014م.

- اختار حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس طريقاً وبوابة للجهاد في سبيل الله عام 2012م.

- اجتاز العديد من الدورات العسكرية، وكان على قدر المسئولية في معركة البنيان المرصوص.

- شارك بمهمات خاصة مع الشهيد تامر الحمري منها نقل معدات وتوصيلها لإخوانهم المجاهدين.

- عمل شهيدنا شادي الحمري في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- قام بتصوير عدة عمليات إطلاق للصواريخ على المغتصبات الصهيونية في معركة البنيان المرصوص عام 2014م.

- لا زال العدو يحتجز جثمانه الطاهر منذ ارتقائه شهيداً في نفق الحرية عام 2017م.

الشهيد المجاهد/ محمد خير الدين البحيصي

- ولد الشهيد محمد البحيصي في تاريخ 6 - 3 - 1996م، بدير البلح وسط قطاع غزة.

- وتتكون أسرته من والديه واثنين من الاخوة وثلاثة من الأخوات، فكان ترتيبه الثالث في الذكور.

- التحق في صفوف حركة الجهاد الإسلامي عام 2010م، وانضم في صفوف سرايا القدس عام 2012م.

- تلقى شهيدنا محمد العديد من الدورات العسكرية، وشارك في الرباط على الثغور.

- تدرج في العمل ليصبح آمر مجموعة في المشاة، ثم وقع الاختيار عليه ليكون ضمن وحدة الإسناد.

- عمل شهيدنا محمد البحيصي في وحدة الأنفاق لسرايا القدس وأبلى فيها بلاءً حسنا.

- يسجل له مشاركته في تجهيز وتربيض الصواريخ وإعدادها لأي مواجهة مع العدو.

- لا زال العدو يحتجز جثمانه الطاهر منذ ارتقائه شهيداً في نفق الحرية عام 2017م.

ويبقى شهداء الإعداد هم الجنود المجهولون الذين حُفرت بصماتهم على كل سلاح ومضوا نحو العزة والتمكين فسهروا الليالي الطوال من أجل دينهم وعقديتهم ووطنهم، وكانت أرواحهم شاهدة عند الله أن في غزة، رجالٌ ما وهنوا ولا عرفوا للراحة طعماً، وَعرفوا أنَّ هَذهِ التضحيات ستثمر نصراً وعزاً وإِيلاماً لأعدائهم.