معلق مباراة ريال مدريد اليوم الاحد.. تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الاسباني، يستعد أبواب ملعب السانتياغو برنابيو لاستقبال جماهير كرة القدم، من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نظيره جيرونا في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، إذ من المقرر أن يتقابل الفريقان في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، إذ سيحرص لاعبو الريال للعب مباراة قوية، من اجل استعادة الصدارة من غريمه التقليدي برشلونة، بعد تحقيقه فوزا مهما أمس على فالنسيا في الدقيقة الأخير من عمر اللقاء بتوقيع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهو ما يدفع المدرب للعب بكل النجوم المتاحة لديه في التشكيلة الأساسية.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم

جمهور كرة القدم يبحث عن، معلق مباراة ريال مدريد اليوم الاحد.. تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الاسباني، حيث إن اليوم الريال سيلعب بكل قوة على الرغم من الشكوك بغياب نجمه وقائد الفريق كريم بنزيما، وجوكر الفريق فالفيردي، ولوكا مودريتش للإصابة، وهو ما يعني أن هناك نقص كبير في نجوم التشكيل الرسمي، لذلك يبحث أنصار وعشاق الملكي عن تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم، لأن الجمهور يبحث في هذه الأثناء عن، معلق المباراة والقناة الناقلة، والتشكيل المتوقع للمباراة، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة المعلق الشهير رؤوف خليف.





القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم

الجمهور الآن يبحث عن، القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم، حيث يمكن مشاهدة ومتابعة أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1، وسيكون معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا هو المعلق رؤوف خليف، لاسيما أن جمهور الملكي يرغب في أن يستعيد فريقه صدارة الدوري بعدما ذهبت إلى غريمه التقليدي برشلونة مؤقتاً بعد فوزه على فالنسيا أمس بهدف دون رد، فجمهور كرة القدم يتوقع مشاهدة مباراة يلعبها الملكي بكل جدية على الرغم من ضعف جيرونا، الذي يحتل قاع ترتيب جدول البطولة.

تشكيلة ريال مدريد اليوم

ريال مدريد يمكن أن يستعيد لاعبيه المصابين، إلا أن نزولهم أساسي في المباراة سيكون محل شك، ويرفق لكم فريق العمل بعد بحث، تشكيلة ريال مدريد اليوم، إذ من المتوقع أن يدخل المدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي المباراة بهذه التشكيلة، حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي أو (رودريغو غوس)، وبذلك نكون قد وضعنا لكم، معلق مباراة ريال مدريد اليوم الاحد.. تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الاسباني، لتطلعوا على التفاصيل.