صحيفة عبرية :عملية الخليل تأتي مع قرب عملية زقاق الموت أصعب العمليات التي نفذتها سرايا القدس

قالت صحيفة يسرائيل هيوم ، إن هجوم الليلة الماضية في الخليل الذي أدى لاستشهاد المنفذ ومقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة ، وقع مع قرب إحياء ذكرى العملية الشهيرة التي وقعت قبل 20 عامًا وأدت لمقتل 12 مستوطنًا وجنديًا بينهم ضابط كبير على يد خلية مسلحة في مكان قريب من مكان هجوم أمس .. كانت تلك العملية من أصعب العمليات التي وقعت في الانتفاضة الثانية.

ويشار إلى أن عملية زقاق التي وقعت في 15-11-2002، نفذها الشهيد أكرم الهنيني وذياب المحتسب وولاء سرور من مجاهدي سرايا القدس بالخليل، في عملية نوعية في "الحي اليهودي" القريب من منطقة أبو سنينة قرب وادي النصارى القريب من مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، واستمر الاشتباك العنيف لعدة ساعات، وأدت العملية حسب اعتراف العدو الصهيوني لمقتل اثني عشر ضابطاً وجندياً صهيونياً، من بينهم قائد قوات الاحتلال في الخليل العميد "درور فاينبرغ".

وأذهلت العملية جيش العدو الصهيوني وزلزلت أركانه لنوعية التخطيط وجرأة التنفيذ، وأطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “زقاق الموت”.