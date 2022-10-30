القيادي البطش: الفعل المقاوم الذي استنهضه مؤسس "كتيبة جنين" يتسع

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم الأحد 30/10/2022، أن المقاومة مستمرة في الضفة المحتلة، وأن دائرة الفعل الوطني المقاوم الذي استنهضه مؤسس كتيبة جنين بالضفة المحتلة جميل العموري تتسع.

وارتقى الشاب محمد الجعبري أمس، في عملية إطلاق نار بطولية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين بالخليل بالضفة المحتلة، أدت لمقتل مستوطنة وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح القيادي البطش في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

تعقيباً على عملية البطل الجعبري، ابن أسود الحق في كتائب القسام بالخليل، أن دائرة الفعل الوطني المقاوم التي استنهضها البطل الشهيد العموري بعد عملية السور الواقي الذي شنها العدو في 29 مارس تتسع، مؤكداً أن الطريق إلى الحرية يعبده الشهداء بالدماء والتضحيات والصبر والثبات .

وقال القيادي البطش:" المستوطنون الذين يسرقون الأرض ويعتدون على الأبرياء من الآمنين من أبناء شعبنا في الضفة والقدس يجب أن تُقطع أيديهم ومحاسبتهم على ممارستهم للزعرنة والبلطجة بالخليل والشيخ جراح."

وشدد القيادي البطش، على أن رصاصات الشهيد البطل معتز حجازي ابن حي الثوري في القدس على صدر المتطرف" إيهود غليك " راعي التهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية في 30 /أكتوبر 2014 التي ما تزال شاهدة على وعي مقاومتنا لمواجهة قادة الاستيطان والتهويد في القدس تلتقي اليوم مع طلقات الشهيد الجعبري التي وصلت واضحة للمجرم "بن غفير".

ولفت القيادي البطش، إلى أن "ابن غفير" يُمارس كل أشكال البلطجة على أبناء شعبنا في الخليل وعلى ذوي الأسرى.

وتابع:" طوبى للشهيد محمد الجعبري ابن مدينة الخليل والتحية لسواعد أهلها الذين كانوا وما زالوا عنواناً للجسارة والبطولة".



وقتل مساء أمس مستوطن، وأصيب خمسة آخرون في عملية إطلاق نار استهدفت مدخل مستوطنة "كريات أربع"، شرقي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، استشهاد منفذ العملية، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، موضحة أن المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجددًا تجاه الجنود الذين هرعوا إلى المكان.

