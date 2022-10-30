إيتمار بن غفير: اليسار لن يرتاح إلا باغتيالي

قال عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد 30/10/2022، أن حزب اليسار الصهيوني لن يرتاح حتى يشهد حادث اغتياله.

جاءت تصريحات بن غفير عقب عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين في الخليل المحتلة بالقرب من منزله.

وقد أعلن بن غفير على صفحته الشخصية أن إطلاق النار استهدف منزله، فيما اعتبر البعض ذلك دعاية انتخابية يحاول بن غفير استغلالها.

وأضاف بن غفير: "كنت في طريقي لزيارة في القدس، أخبرني أفراد وحدة الأمن أن هناك إطلاق نار قرب منزلي، لقد أطلقوا النار على سيارة تشبه سيارتي، لا أدري هل فعلوا ذلك عن قصد أم لا، اليسار لن يرتاحوا حتى يشهدوا حادث اغتيالي"