هرتسوغ : نرغب في تحسين العلاقات مع تركيا

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، أن تل أبيب ترغب في تحسين العلاقات مع أنقرة، وذلك عبر رسالة تهنئة نشرها باللغة التركية بمناسبة الذكرى 99 لتأسيس الجمهورية.

وقال هرتسوغ، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "عيد جمهورية سعيد للشعب التركي والرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "مع اقترابنا من الذكرى المئوية لتركيا الحديثة، نتطلع في إسرائيل إلى المضي قدما في الخطوات العظيمة التي قطعناها معا العام الماضي"، في إشارة إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ونشر هرتسوغ صورة لاثنين من فرقة الخيالة يحملان العلمين التركي والإسرائيلي، أثناء حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم خلال زيارته لتركيا في مارس/ آذار الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وإسرائيل قررتا في 17 أغسطس/ آب الماضي، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفير ضمن جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية.