بايدن يُعقب على تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

عقب الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا.

وقال بايدن أثناء حديثه للصحفيين: إن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يعد "أمرا شنيعا"، معتبراً أنه "لا يوجد سبب لفعل ذلك".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

