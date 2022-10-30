أسعار المحروقات لشهر 11 نوفمبر 2022 في غزة والضفة.. أسعار المحروقات في غزة شهر نوفمبر 2022، غدا اليوم الأخير في شهر أكتوبر 2022، وبعد غد يحل علينا شهر جديد، وهو شهر نوفمبر، إذ إنه قبل مطلع كل شهر تصدر الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في فلسطين، أسعار المحروقات والغاز الجديدة في الأراضي الفلسطينية وفق التسعيرة العالمية، حيث ترفق الهيئة الأسعار التفاصيل للمستهلك، وتحذر من التلاعب أو عدم الأخذ بها، أو من يخالف التعليمات.

أسعار المحروقات لشهر 11 نوفمبر في غزة والضفة

عشرات الآلاف في الأراضي الفلسطينية بشكل عام يبحثون عن، أسعار المحروقات لشهر 11 نوفمبر 2022 في غزة والضفة.. أسعار المحروقات في غزة شهر نوفمبر 2022، لأن هناك فئات عدة تهتم لتلك الأسعار، خاصة من يعملون على الخط بمركباتهم، وأصحاب المولدات ومربو الدجاج، وغيرهم، لأن الزيادة على السعر يزيد من التكلفة عليهم، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المحروقات لشهر 11 نوفمبر في غزة والضفة، فور الإعلان عنه من الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية.











أسعار المحروقات في فلسطين شهر 11

وسنرفق لكم أسعار المحروقات والغاز للشهر الماضي أكتوبر 2022، حتى يتم مقارنة الأسعار القديمة بالأسعار الجديدة التي ستصدر من الهيئة العامة في وزارة المالية، كونها الجهة المختصة في إقرار الأسعار بناء على الأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تنخفض تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية، في هذه المقالة سنرفق لكم، أسعار المحروقات في فلسطين شهر 11.





سعر البنزين والسولار والغاز في فلسطين لشهر اكتوبر 2022

وفي هذه الآونة يبحث الفلسطينيون عن، سعر البنزين والسولار والغاز في فلسطين لشهر اكتوبر 2022، وعن العام الشهر، فقد بينت الهيئة العامة للبترول أن لتر البنزين 95 سيباع بـ 6.22 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ 90. 6 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ5.98 شيكل، واسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ7 شواكل، بنزين 95 الشهر الحالي: 6.24 شيكل - الشهر المقبل: 6.22 شيكل، بنزين 98 الشهر الحالي: 6.92 شيكل - الشهر المقبل: 6.90 شيكل، السولار والكاز الشهر الحالي: 6.10 شيكل - الشهر المقبل: 5.98 شيكل، الغاز 12 كلغم الشهر الحالي: 70 شيكلا - الشهر المقبل: 70 شيكلا، حيث إن التوقعات تشير إلى عدم وجود فرق ملحوظ بين أسعار الشهر الماضي والحاضر، وبذلك نكون قد وضعنا بين أيديكم، أسعار المحروقات لشهر 11 نوفمبر 2022 في غزة والضفة.. أسعار المحروقات في غزة شهر نوفمبر 2022، حل الإعلان عنها.