قتلى وجرحى بانفجار صهريج غاز في بغداد

لقي 9 أشخاص، على الأقلّ، مصارعهم وأصيب 13 بجروح بحادث انفجار صهريج مساء أمس السبت، داخل مرأب سيارات في شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد، أحمد سليم، في بيان لوكالة الأنباء الرسمية: إن "حصيلة انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة بغداد" هي مقتل "تسعة مدنيين وإصابة 13 آخرين" بجروح.

وأضاف في تصريحه أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس عملا إرهابيا". وفق قوله.

في المقابل، قال مصدر طبي لـ"فرانس برس" إن عدد القتلى بلغ 12 في الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد.

ووقع الحادث في مرأب مفتوح للسيارات قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حي سكني في شرق العاصمة.

وأفاد مصوّر في "فرانس برس" عن تضرّر نوافذ المنازل المحيطة في المكان، وكذلك تضرر سيارات كانت مركونة في المحيط.