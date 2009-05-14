نتنياهو: « رئيس الوزراء هو المسئول عن رسم الإستراتيجية الاقتصادية التي يكلَّف وزير المالية بتنفيذها »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تدخله المكثف في إجراءات إعداد مشروع ميزانية الدولة الذي أقره مجلس الوزراء أمس ينم عن موقفه القاضي بأن رئيس الوزراء هو المسؤول عن رسم الإستراتيجية الاقتصادية فيما يكلَّف وزير المالية بدور تنفيذها-وذلك حسب ما ذكرته إذاعة الاحتلال .

ونفى رئيس الوزراء الاسرائيلي أن تكون الخطة الاقتصادية الجديدة لحكومته تختلف تماماً عما سعى إلى تحقيقه لدى توليه حقيبة المالية في حكومة أريئيل شارون عام 2003 قائلاً إنه عمل على لجم الإنفاق العام قدر المستطاع .

وتعقيباً على استقالة رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية رام بلينكوف من منصبه قال نتانياهو إنه لا يمكن التسليم بوضع مَن يشغل هذا المنصب العوائق لعرقلة السياسة التي يرسمها رئيس الوزراء .