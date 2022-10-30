انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2022/10/30: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدل نهاراً بارد ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.