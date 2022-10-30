أسعار الذهب اليوم في سوريا الأحد 30 أكتوبر 2022- سعر الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد فترة هدوء في الأسواق المحلية.

شهدت أسواق الذهب السورية موجة من الهبوط بالفترة الماضية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في اقتصاد يعاني أزمات متعددة، أبرزها شح المحروقات وانقطاع الكهرباء.

ويعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.

ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى 133.035 ألف ليرة (52.95 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى نحو 116.408 ألف ليرة (46.33 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، إلى نحو 99.778 ألف ليرة (39.71 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.604 ألف ليرة (30.89 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.137 مليون ليرة (1647 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء اليوم في سوريا نحو 931.266 ألف ليرة (370.65 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

عالميًا، عززت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، لتسجل خسارة أسبوعية وسط توقعات بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم تسارع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.3% خلال سبتمبر/أيلول، وظل قرب أعلى مستوياته في أربعة عقود، مما يزيد الضغوط التضخمية.

وتترقب الأسواق المالية اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع توقع اتجاه البنك إلى رفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% أو ما يعادل 20.80 دولار لتصل إلى 1644.80 دولار للأوقية، مسجلةً تراجعاً بنسبة 0.69% أو ما يعادل 11.50 دولار في الأسبوع المنقضي.