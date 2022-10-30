سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد 30 أكتوبر 2022- سعر الذهب بالدينار الأردني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن، هامشياً في تعاملات صباح الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وسط إغلاق أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال التعاملات المسائية نحو 37.54 دينار (52.95 دولار)، مقابل 37.53 دينار بنهاية تعاملات أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 32.85 دينار (46.33 دولار)، مقابل 32.84 دينار في إغلاق أمس.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن بالتعاملات المسائية نحو 28.16 دينار أردني (39.71 دولار)، مقابل 28.15 دينار في آخر تعاملات الأمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 262.80 دينار (370.65 دولار)، فيما بلغ سعر الأوقية اليوم في الأردن نحو 1168 ديناراً (1647 دولاراً).

أسعار الذهب عالميا

عالميًا، عززت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، لتسجل خسارة أسبوعية وسط توقعات بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم تسارع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.3% خلال سبتمبر/أيلول، وظل قرب أعلى مستوياته في أربعة عقود، مما يزيد الضغوط التضخمية.

وتترقب الأسواق المالية اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع توقع اتجاه البنك إلى رفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% أو ما يعادل 20.80 دولار لتصل إلى 1644.80 دولار للأوقية، مسجلةً تراجعاً بنسبة 0.69% أو ما يعادل 11.50 دولار في الأسبوع المنقضي.