بالصور شاهد| من هو منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل...؟

ذكرت مصادر محلية اليوم السبت 29/10/2022، تفاصيل عن منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال أبلغت عائلة المنفذ محمد كامل الجعبري من الخليل مسؤوليته عن العملية البطولية دون أن توضح تفاصيل عن حالته الصحية، وهو يبلغ من العمر (35 عاما)، من مدينة الخليل، وهو متزوج وأب طفلين هما عبد الرحمن وسارة.





وبينت المصادر أن البطل الجعبري لا ينتمى لأى تنظيم وهو ملتزم دينيا فقط ويعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

شقيقه الأكبر نبيل يعمل ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية، فيما ينتمي شقيقه الأوسط لحركة حماس وهو أحد الاسري المحررين المبعدين إلى قطاع غزة حيث جري تحرره في صفقة تبادل الاسري التي أطلق عليها وفاء الأحرار، في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

واعتقل الاحتلال إخوانه في سجون الاحتلال، ولم يترك صلاة الفجر منذ ١٥ عاما كما يؤكد شقيقه المبعد وائل.





وفي وقت سابق، ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت، أن مستوطناً قتل وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

وحسب مواقع للمستوطنين: أن المنفذ أطلق النار تجاه الحي الذي يقطنه بن غفير في مستوطنة كريات أربع، أدت لمقتل مستوطن فيما أصيب خمسة آخرون اثنان منهما بجراح خطيرة.

ووفقاً للمصادر، فمنفذ العملية اشتبك مع الجنود بالمكان ل 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين هما أب وابنه.

ونظراً لخطورة وضع المصابين، فقد تم استدعاء مروحية لنقلهما وعلاجهما.









