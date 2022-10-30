تفاصيل جديدة حول عملية "الخليل": هكذا قتل المستوطن

أوردت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت 29/10/2022، تفاصيل جديدة حول عملية "كريات أربع" في الخليل بالضفة المحتلة.

واستشهد مساء اليوم شاب فيما قتل مستوطن، وأصيب آخرين أحدهم بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع".

وقال موقع يديعوت: أن مستوطنين (أب وابنه) وصلا إلى محل بقالة يملكه فلسطيني قرب كريات أربع، حيث كان منفذ العملية في مركبة وأطلق النار عليهما بعد أن عادا للمركبة

وقد وصفت حالة (الأب بالخطيرة ولقي مصرعه لاحقًا متأثرًا بجروحه والابن متوسطة)..

وتابع الموقع: وصل للمكان حارس أمن وبرفقته مسعف (عوفر أوحانا وهو مستوطن خطير كثيرًا ما يهاجم الفلسطينيين) .. فأطلق منفذ العملية النار عليهما، ما أدى لإصابة حارس الأمن بجروح طفيفة والمسعف بحالة خطيرة.

بعد ذلك وصلت مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية وهاجمت المنفذ داخل مركبته دهسًا ثم جرى تبادل لإطلاق النار معه قبل أن يتم اغتياله.