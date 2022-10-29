جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في منطقة الخليل ويعزز قواته على المحاور

أعلنت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم السبت أن قوات جيش الاحتلال رفعت حالة التأهب في منطقة الخليل عززت قواتها على المحاور والطرق خشية تكرار عملية "كريات أربع".

يأتي ذلك بعد مقتل مستوطن و اصابة آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

وحسب مواقع للمستوطنين: فاستشهد شاب فيما يجري البحث عن آخر، قبل أن يطلقا النار تجاه الحي الذي يقطنه بن غفير في مستوطنة كريات أربع، أدت لمقتل مستوطن فيما أصيب خمسة آخرون اثنان منهما بجراح خطيرة.

ووفقاً للمصادر، فمنفذ العملية اشتبك مع الجنود بالمكان ل 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين هما أب وابنه.