بالصور شاهد| صور لنقل قتلى وجرحى عملية الخليل البطولية

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شاهد| صور لنقل قتلى وجرحى عملية الخليل البطولية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:29 م
29 أكتوبر 2022
شاهد| صور لنقل قتلى وجرحى عملية الخليل البطولية
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