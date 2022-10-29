بالصور شاهد| صور لنقل قتلى وجرحى عملية الخليل البطولية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:29 م
29 أكتوبر 2022
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شاهد| صور لنقل قتلى وجرحى عملية الخليل البطولية عملية الخليل (1).jpeg
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