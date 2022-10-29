كتيبة "أسود الحق" تزف شهيدها محمد الجعبري منفذ عملية الخليل

زفت "كتيبة أسود الحق"- كتائب القسام في الضفة الغربية مساء اليوم السبت الشهيد البطل محمد الجعبري، منفذ عملية اطلاق النار قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، و التي أسفرت عن مقتل مستوطن و إصابة آخرين.

و هذا نص بيان "كتيبة أسود الحق":

"ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بيان عسكري صادر عن : كتائب القسام ..

... ::: كتيبة أسود الحق ::: ...

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتيبة أسود الحق إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

الشهيد القسامي المجاهد/ محمد كمال الجعبري

والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية قبل قليل في مستوطنة كريات أربع..

ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب القسام _كتيبة أسود الحق

السبت

29/10/2022