لابيد يقرر رفع حالة التأهب في الخليل ويعزز قواته على الطرق

قالت مصادر عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" يائير لابيد قرر تكثيف تواجد جنود الاحتلال في مدينة الخليل المحتلة.

فيما ذكرت المصادر، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أجرى تقييمًا للوضع بمشاركة رئيس الأركان ورئيس الشاباك، وأمر بصياغة سلسلة من الإجراءات العملياتية.

وقال غانتش : الجيش وجنود الاحتلال سيضعون أيديهم على كل من شارك في العملية.

واستشهد شاب فيما قتل مستوطن وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

وحسب مواقع للمستوطنين: فاستشهد شاب فيما يجري البحث عن آخر، قبل أن يطلقا النار تجاه الحي الذي يقطنه بن غفير في مستوطنة كريات أربع، أدت لمقتل مستوطن فيما أصيب خمسة آخرون اثنان منهما بجراح خطيرة.

ووفقاً للمصادر، فمنفذ العملية اشتبك مع الجنود بالمكان ل 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين هما أب وابنه.

ونظراً لخطورة وضع المصابين، فقد تم استدعاء مروحية لنقلهما وعلاجهما.