بالصور شاهد| من هو المسؤول الكبير الذي قتل في عملية "الخليل"..؟

ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت 29/10/2022، تفاصيل عن المسؤول الكبير الذي قتل في عملية الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت المصادر، أن القتيل مسؤول كبير سابق في الشاباك وهو المسؤول عن الأمن في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وبينت المصادر، أن المصاب الثاني في عملية كريات أربع هو المستوطن المتطرف عوفر يوحنا وهو بحالة صحية خطيرة، وكان معروف لكل أهل الخليل بالتنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم .

و"عوفر أوحنا أحد كبار قادة الاستيطان في منطقة الخليل.

واستشهد شاب فيما قتل مستوطن وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.



مصادر عبرية

القتيل مسؤول كبير سابق في الشاباك وهو المسؤول عن الأمن في مستوطنة كريات أربع في الخليل.