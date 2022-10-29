الجهاد الإسلامي تُبـارك العملية البطولية وتؤكد أن الخليل توحد ساحات الاشتباك

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 29/10/2022، العمل الفدائي والبطولي في مدينة خليل الرحمن بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين: جاءت عملية الخليل البطولية لتقول للاحتلال وقادته إن شعبنا الفلسطيني حر وسيبقى يلفظ الاحتلال عن أرضه.

وأضاف عز الدين: أن عملية الخليل تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وجرائمه المتصاعدة لتقول إن دماء شهداء شعبنا في الضفة لن تذهب هدرًا ولن ننساها ما حيينا.

وتابع: الخليل اليوم تقول كلمتها بالخطوط العريضة، أنها جاهزة لتقف في وجه المحتل المجرم وتوحد ساحات الاشتباك مع هذا الاحتلال الفاشي.

وحيا، أهلنا في خليل الرحمن ولكل مقاومي شعبنا على امتداد الوطن المحتل، والرحمة لكل شهدائنا الأبرار الذين ينيرون بدمائهم طريق التحرير نحو القدس.

واستشهد شاب فيما قتل مستوطن وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.