تفاصيل جديدة حول عملية الخليل: قتل مستوطن وابنه وأطلق النار على الجنود

كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت 29/10/2022، تفاصيل العملية البطولية في مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين بالخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت القناة 14، أن العملية وقعت قرب حي "جفعات آفوت" حين أطلق فلسطيني النار على مستوطنين (أب وابنه) داخل محل بقالة، أصيب أحدهما بحالة حرجة –أعلن عن مقتله فيما بعد- والآخر متوسطة وآخرين بجروح طفيفة لدى هروبهما من المكان وصل حاخام المستوطنة إلى المكان وكان مسلحًا واغتال المنفذ.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت 29/10/2022، أن شاباً استشهد فيما قتل مستوطن وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

وحسب مواقع للمستوطنين: فاستشهد شاب فيما يجري البحث عن آخر، قبل أن يطلقا النار تجاه الحي الذي يقطنه بن غفير في مستوطنة كريات أربع، أدت لمقتل مستوطن فيما أصيب خمسة آخرون اثنان منهما بجراح خطيرة.

ووفقاً للمصادر، فمنفذ العملية اشتبك مع الجنود بالمكان ل 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين هما أب وابنه.

ونظراً لخطورة وضع المصابين، فقد تم استدعاء مروحية لنقلهما وعلاجهما.