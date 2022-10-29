أنباء أولية: عملية دهس على دوار عتصيون شمالي الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:02 م
29 أكتوبر 2022
عاجل.
اعلان اسفل صورة الخبر

أنباء أولية: عملية دهس على دوار عتصيون شمالي الخليل

متعلقات