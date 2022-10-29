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أنباء أولية: عملية دهس على دوار عتصيون شمالي الخليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:02 م
29 أكتوبر 2022
أنباء أولية: عملية دهس على دوار عتصيون شمالي الخليل
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