بالفيديو الاحتفالات تعم غزة و الضفة ابتهاجاً بعملية مستوطنة "بن غفير" بالخليل

خرج المئات من المواطنين الفلسطينيين في محافظات الوطن مساء اليوم السبت للاحتفال بعملية اطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كريات4" التي يقطنها المتطرف "بن غفير" بالخليل المحتلة.

و شهدت عدة مناطق في قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة احتفالات شعبية، ابتهاجا بالعملية الفدائية التي وقعت قرب مستوطنة "تل أبيب"، والتي أدت لمقتل مستوطن، و إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ووزع شبان فلسطينيون الحلويات على المارة وسائقي المركبات في مختلف أنحاء غزة و الضفة الغربية.

و كانت مصادر عبرية أفادت اليوم السبت 29/10/2022، أن شاباً استشهد وأصيب آخر قبل اعتقاله بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطن في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

وحسب مواقع للمستوطنين: فاستشهد شاب فيما أصيب آخر قبل اعتقاله، قبل أن يطلقا النار تجاه الحي الذي يقطنه بن غفير في مستوطنة كريات أربع.

ووفقاً للمصادر، فمنفذ العملية اشتبك مع الجنود بالمكان ل 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين هما أب وابنه.

ونظراً لخطورة وضع المصابين، فقد تم استدعاء مروحية لنقلهما وعلاجهما.