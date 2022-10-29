اصابة ضابط اسعاف برصاص الاحتلال في الخليل

أطلق جنود الاحتلال مساء اليوم السبت النار على سيارة اسعاف في الخليل، مما أدى لاصابة ضابط الإسعاف برصاصة في الكتف أثناء تأديته لعمله .

و أفادت مصادر طبية بأن ضابط الإسعاف أصيب برصاص الاحتلال، اثناء قيامه بواجبه في نقل مصابين، وجاري نقله الى مستشفى الأهلي.

و قالت جمعية الهلال الأحمر إنها تلقت بلاغ من خلال غرفة الاتصال المركزي ١٠١ بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس بالقرب من مستوطنة كريات ٤ وبعد وصوله للمنطقة لإخلاء المصاب أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وتم اصابة المسعف بالرصاص الحي بالكتف والآن يتم علاجه بمستشفى الأهلي