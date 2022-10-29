"أسبوع العودة والتحرير"... هتافات داعمة لـ "عرين الأسود" و "كتيبة جنين" في بلجيكا

انطلقت مساء اليوم السبت، مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن فعاليات "أسبوع العودة والتحرير".

وجابت "مسيرات العودة والتحرير" شوارع بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، للمطالبة بدعم الشعب الفلسطيني وتحرير الأسرى، وإنهاء حصار قطاع غزة ومقاطعة الاحتلال.

وتخللت المسيرات هتافات داعمة للمقاومة و "عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون صورة قائد أركان المقاومة محمد الضيف.

وكانت أنشودة عرين الأسود التي لقيت انتشارا واسعا مؤخرا، حاضرة في المسيرات الحاشدة.

وشاركت في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم.