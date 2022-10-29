كوريا الجنوبية: مصرع 60 شخصاً وإصابة المئات في تدافع خلال احتفال

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، مساء اليوم السبت 29/10/2022، مصرع مايقارب من 60 شخصاً وإصابة 150 بتدافع خلال وسط العاصمة سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين.

وقال مسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي للصحفيين في مكان الحادث، فجر الأحد بالتوقيت المحلي، أنه "حتى الساعة 01:30 لقي 59 شخصا حتفهم وأصيب 150 آخرون".

وكان الدفاع المدني قد أعلن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيول خلال الاحتفالات.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء ا لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

وعانى نحو 50 شخصا سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول، حيث كان الآلاف يحتفلون بعيد هالوين، وفق وكالة يونهاب.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها يونهاب أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

وتحتفل العديد من دول العالم بعيد "هالوين" في 31 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، حيث يرتدي المحتفلون الأزياء التي تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات الخارقة.