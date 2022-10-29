السيد نصر الله: الشهيد الشقاقي أطلق أفقاً جديداً للمقاومة ولشعب فلسطين

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم السبت 29/10/2022، أن القائد الشهيد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، أطلق أفقاً جديداً للمقاومة ولشعب فلسطين.

وشدد السيد نصر الله في كلمة له، على أن حركة الجهاد الإسلامي التي أسسها الشهيد الشقاقي لم تنكسر وأصبحت اليوم في عداد الفصائل الطليعية وتصنع المعادلات، وأن الشهيد الشقاقي أعطى لقضية فلسطين بعداً عربياً قومياً وإسلامياً وعالمياً.

وبشأن قضية الحدود، أكد السيد نصر الله أن الحدود البرية بين فلسطين المحتلة ولبنان رسمها الانتداب الفرنسي والبريطاني ولكن لم يتم ترسيم حدود بحرية، لافتاً إلى أنه بعد الحديث منذ سنوات عن وجود النفط والغاز أصبح لبنان بحاجة لترسيم الحدود البحرية.

ورأى السيد نصر الله، أنه على ضوء تحديد الحدود البحرية يحدد لبنان بلوكات الغاز والنفط، مبيناً أن الخط 23 يفرض على لبنان تحرير تلك المنطقة البحرية تحت عنوان مياه إقليمية ومنطقة اقتصادية وهي قضية وطنية.

وقال السيد نصر الله: "قلنا ونقول إن المقاومة لا تتدخل في ترسيم الحدود لأسباب كثيرة وإنما نقول ما تعتبره الدولة للبنان نحن نلتزم به.

وتابع :"الذين يتحدثون عن الخط 29 كان عليهم أن يتحركوا عام 2011 عندما صدر مرسوم الخط 23، والدولة اللبنانية اعتبرت الخط 23 هو الحدود البحرية وتركت الباب مفتوحاً للتعديل.