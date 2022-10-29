بايدن سيوقع على كتاب ضمان لـ"إسرائيل" بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية

من المقرر أن تحصل "إسرائيل"، في الأيام القريبة المقبلة، على كتاب ضمان ودعم واشنطن في كل ما يتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد يومين من التوقيع عليه بين الجانبين.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، فإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيوقع على كتاب الضمان والدعم لـ "إسرائيل" مطلع الأسبوع الوشيك، ومن ثم سيقوم بإبراقه إلى رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد؛ حسب ما أفاد مسؤول "إسرائيلي".

وتعبر واشنطن عن دعمها الواضح لمواقف "إسرائيل" بشأن القضايا المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية، إذ يصف بايدن ترسيم الحدود البحرية بالاتفاق التاريخي وخطوة أولى لتعزيز الاستقرار بين "إسرائيل" ولبنان.

ويؤكد بايدن التزام واشنطن بالتنفيذ الكامل للاتفاق وبحقوق "إسرائيل" الأمنية والاقتصادية المتفق عليها، كما الالتزام بمساعدة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها بما في ذلك في المجال البحري وضد التهديدات التي تتعرض لها موارد الطاقة "الإسرائيلية" في البحر أو على متن السفن الإسرائيلية.

كما يتضمن الكتاب اعتراف واشنطن بخط العوامات كخط للوضع الراهن، وستعارض أي محاولة للطعن بهذا الخط إلا بموافقة الطرفين، وفي حال كانت أي محاولة لخرق الاتفاق ستقف الولايات المتحدة إلى جانب "إسرائيل".

وأبدت الولايات المتحدة التزامها بالحقوق الاقتصادية لـ "إسرائيل" في حقل "قانا" ومنع "حزب الله" من جني الأرباح منه، فيما سينهي بايدن الكتاب بالتعهد من أجل مواصلة تعزيز العلاقات مع "إسرائيل" عقب "إعلان القدس" الذي وقعه مع لبيد خلال زيارته لإسرائيل في تموز/يوليو الماضي.

يذكر أن "إسرائيل" ولبنان أبرمتا أول من أمس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، بعد تسليم الوثائق الرسمية التي تتضمن موافقتهما على الاتفاق للوسيط الأميركي والأمم المتحدة، في قاعدة قوات الأمم المتحدة في الناقورة، جنوب لبنان.

وجرى ذلك بعدما وقع كل من رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، والرئيس اللبناني، ميشال عون، على وثيقتين منفصلتين أكدتا موافقة بيروت وتل أبيب على مضمون الرسالة الأميركية بشأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين الجانبين.