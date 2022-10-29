العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2023- دعاء رؤية هلال رمضان 2023- ينتظر الملايين من المسلمين عبر العالم دخول شهر رمضان المبارك 2023، لذلك في الآونة الأخيرة كثر البحث في محرك البحث جوجل وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد أول أيام رمضان 2023 ميلادي و 1444 هجري، ونحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2023- دعاء رؤية هلال رمضان 2023

شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل عام ميلادي بل يتراجع تاريخ رمضان حسب التقويم الغريغوري حوالي 11 يوماً في كل عام بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية.

متى موعد شهر رمضان 2023؟

لقد بدأ صيام شهر رمضان المبارك في العام الماضي يوم السبت الموافق 2 نيسان 2022 في معظم الدول العربية، أما يوم الأحد 3 نيسان 2022 كان شهر رمضان في أربع دول عربية وهي: الأردن، سلطنة عمان، المغرب، جزر القمر، ومن المتوقع أن يكون موعد أول أيام رمضان 2023 فلكياً في كل الدول العربية والإسلامية يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وهذا في انتظار التأكيد الرسمي من خلال الرؤية الشرعية للهلال ليلة الشك، وكل عام وأنتم بألف خير.

موعد عيد الفطر 2023

تزداد عمليات البحث عن موعد عيد الفطر 2023 م – 1444 هـ، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر في 22 أبريل 2023

موعد عيد الأضحى 2023

يكثر البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل وفي موقع التواصل الاجتماعي على "موعد عيد الأضحى 2023"، وسوف يحل موعد عيد الأضحى المبارك بعد مرور شهرين من عيد الفطر، المتوقع أن يكون يوم الخميس 29 يونيو 2023.

تهنئة شهر رمضان 2023

من أجمل عبارات تهنئة شهر رمضان 2023، اليوم عندنا عيد، بقدومك يا رمضان البركة والخير، صفحة من حياتنا، تبدأ من جديد.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك، فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم.

تهنئة قبل السحور، حبيت أكون أول شخص يقولك مبارك عليك الشهر الكريم.

كل عام وأنتم بالف خير.

رمضان مبارك على الجميع.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

يا صاحب السعادة في قلبي حطيتك، وبالتهاني خصيتك، وعلى الناس أغليتك، وبقرب دخول رمضان هنيتك.

عمري أنت وزيادة، اقترب شهر العبادة، عساك من عواده.

بشعور يملؤه الحب، أجمل التهاني، بحلول شهر رمضان المبارك.

تهنئة شهر رمضان 2023، بريحة العطر والمسك والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود، تهاني لكم من قلب ودود يارب يا رحمان يا منان، بلغ قارئ الرسالة رمضان، واجعلة يزهى، حسناً وسط الجنان.

قبل الشوربة والسنبوسة لكي ألف بوسة وكل رمضان وأنتي بخير قبل الحوسه.

تهنئة شهر رمضان 2023، أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكِ وعلينا.

دعاء رؤية هلال رمضان

اللهمَّ أهِلَّه علينا باليُمنِ والإيمانِ والسلامةِ والإسلامِ ربي وربُّك اللهُ.

أدعية شهر رمضان 2023

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا رب يا هادي المضلين.

اللهم إني أسالك فيه ما يرضيك واعوذ بك مما يؤذيك واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان .. يا منان .. يا ذا الجلال و الإكرام داونا اللهم بدوائك وأشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب.

اللهم ارحمنا اذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة و الوحدة هون الحساب يا رب.

اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات.

اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا و تسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم و لا تعذبنا فأنت علينا قدير و الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك.