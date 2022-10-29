قرارات جديدة: تحذيرات من السعودية لمعتمري الخارج

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحذيرا على صفحتها بموقع "تويتر"، يتعلق بالمعتمرين القادمين للمملكة من الخارج.

وقالت "الحج والعمرة"، إن على معتمري الخارج، مغادرة الأراضي السعودية، قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم من قبل سلطات المملكة.

وأشارت الوزارة، إلى أن تأخر المعتمرين والمكوث في الأراضي السعودية، بعد انتهاء التاشيرة، يعد مخالفة صريحة للنظم والقوانين المعمول بها.

وأتاحت التعديلات الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية، للمعتمرين حرية الحركة في مختلف أنحاء مناطق المملكة، عقب تمديد مدة التأشيرات الممنوحة لهم إلى 90 يوما بدلا من 30 يوما.