"إسرائيل" تخفّض مستوى التأهب على حدودها مع لبنان

أعلنت "إسرائيل" تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية وذلك بعد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ.

وأفادت هيئة البث "الإسرائيلية"، يوم الجمعة، بأنه تم تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة عام 48، وذلك بعد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين "إسرائيل" ولبنان حيز التنفيذ.

وقالت الهيئة إنه وللمرة الأولى منذ يوليو الماضي، أعاد جيش الاحتلال قواته على الحدود مع لبنان إلى طبيعتها.

والخميس، وقع رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد تصديق الحكومة عليه.

ولقي توقيع الاتفاق ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا.

واعتبر يائير لابيد أنه بمثابة اعتراف دولة عدو (لبنان) بـ "إسرائيل"، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أن الاتفاق مجرد عمل تقني ليست له أي أبعاد تناقض السياسة الخارجية، في إشارة إلى عدم اعتراف بلاده بـ "إسرائيل".

وخاض لبنان و"إسرائيل" مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.