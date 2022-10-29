نقيب الأطباء يوضح تفاصيل اجتماع السلطة وسبب تعثر المفاوضات

أوضح نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور شوقي، أن مجلس النقابة عقد اجتماعًا مع جهات من السلطة، وتم التوصل خلاله إلى صيغة معينة لتعديل مرسوم الرئيس.

وقال شوقي في تصريحات صحفية:" تم التوصل خلال الاجتماع إلى صيغة معينة لتعديل مرسوم الرئيس، حتى لا يحسب عليه أنه تراجع أو انكسر، لكن حتى هذه اللحظة لم نتلقى ردًا على ذلك".

وتابع:" تصلت معنا السلطة مجددًا وطلبت عقد اجتماع أخر، ويبدوا أنهم غير موافقين على الصيغة الجديدة، وهناك اجتماعًا جديدًا سيعقد خلال الساعات المقبلة".

وأوضح، أن الهدف من إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون لتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة جديدة، هو إزاحة للمجلس المنتخب، لآن السلطة تريده كبعض المؤسسات تابع لها، وهذا مستحيل، ونؤكد أن قرارات النقابة ستبقى تنبع من هيئتها العامة".