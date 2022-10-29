بروكسل: مسيرات حاشدة دعمًا للمقاومة والمطالبة بإنهاء حصار الاحتلال على غزة

انطلقت، مساء اليوم السبت، مسيرات جماهيرية حاشدة في شوارع العاصمة البلجيكية " بروكسل" وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة والتحرير الذي تقوده حركة المسار الثوري البديل.

وجابت مسيرات العودة والتحرير شوارع بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، للمطالبة بدعم الشعب الفلسطيني وتحرير الأسرى، وإنهاء حصار قطاع غزة ومقاطعة الاحتلال.

وتشارك في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم. وتخلل المسيرات هتافات داعمة للمقاومة و"كتائب القسام" و"عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال. ورفع المشاركون صورة قائد أركان المـقــاومــة مـحــمـد الضــيـــف

وقالت حركة المسار خلال الفعاليات: " على أوروبا أن تفهم أن المقاومة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، مؤكدة أن إسقاط مرحلة أوسلو مسألة وقت وصبر ساعة.

"حط السيف قبال السيف".. هتافات لقائد أركان المـقــــــــاومــة مـحــمـد الضــيـــف خلال مسيرة العودة باتجاه البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. #عرين_الأسود #مسيرة_العودة pic.twitter.com/CM7DKjmU2l — Mo Shoukry | محمد شكري (@mo_shkry) October 29, 2022

وأشارت، إلى أن المسيرات ترفع شعارات تتضمن تنديد شعبي وأممي واسع ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.

من جهته، قال الكاتب الفلسطيني خالد بركات: إن "ما يجري في بروكسل الآن هو إعلان مبايعة مع المقاومة في قطاع غزة".

وأضاف بركات: إن "تضحيات الشعب في مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة هي التي صنعت هذه المسيرات المباركة في الشتات".