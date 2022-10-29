الإعلان عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح للسفر غدًا الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:01 م
29 أكتوبر 2022
السفر عبر معبر رفح.jpg
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة للسفر يوم غد الأحد.

ونشرت الداخلية،  كشف المسافرين رقم (2022/36) هنــــــــــــــا، مؤكدةً على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.

إليكم بيان السفر من وزارة الداخلية:

(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (30 أكتوبر):

🔸 المتبقي من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف رقم (2022/35) هنـــــــا

🔸 الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/42) هنــــــا

🔻 التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

🔹 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹 تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹 إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

https://eservice.moi.gov.ps/

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