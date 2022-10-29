صحيفة إسبانية: برشلونة يسعى لضم ميسي في يناير

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لتسريع عودة ميسي إلى "كامب نو"، عن طريق تقديم عرض للتعاقد معه في كانون الثانى/يناير المقبل.



وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

سجل ثلاثي مهاجم باريس سان جيرمان 40 هدفاً من أصل 50 هدفاً سجلها باريس سان جيرمان في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة وماتيو أليماني المدير الرياضي، لم يتحدثا مباشرة مع ميسي بشأن العودة، لكن أجرى بعض المقربين من الرئيس تحركات غير ناجحة حتى الآن لإبرام الصفقة.



وأوضحت "سبورت" أن مهمة برشلونة مستحيلة لضم ميسي في كانون الثانى/يناير المقبل، لأن سان جيرمان لا ينوي التخلي عن اللاعب في منتصف الموسم.



كما أن النادي الباريسي يرتبط بعلاقة ليست جيدة مع البارسا، لذا لا ينوي ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، تقديم أي خدمة للابورتا.



وقالت الصحيفة إن ليونيل ميسي نفسه يركز على إنهاء موسمه مع سان جيرمان، بالإضافة إلى تركيزه على كأس العالم "قطر 2022".