الخارجية الروسية: متخصصون بريطانيون شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في قناتها على "تلغرام"، إنه "النفاق الإجرامي ... في الوقت الذي يشارك فيه متخصصون بريطانيون في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف على سيفاستوبول، يقوم السفير البريطاني (في موسكو، ديبورا برونيرت) بوضع الزهور على صخرة سولوفيتسكي عشية اليوم إحياء لذكرى ضحايا القمع السياسي".

وتعرضت سيفاستوبول اليوم السبت لأكبر هجوم واسع النطاق منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، نفذته القوات الأوكرانية باستخدام طائرات بدون طيار.

وأعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن قوات أسطول البحر الأسود صدت الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت تستهدف المنشآت العسكرية لأسطول البحر الأسود.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.