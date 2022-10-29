مختصون بغزة يدعون لتبني استراتيجية إعلامية تعزز المقاومة بالضفة

دعا مختصون إعلاميون وصُحفيون في قطاع غزة والضفة المحتلة لتبني استراتيجية إعلامية فلسطينية تعمل على تعزيز المقاومة في الضفة وتقوية الرواية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية لدى المجتمع الدولي.

وخلال ندوة حوارية نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية في مدينة غزة، اليوم السبت، بعنوان "المواكبة الإعلامية للمقاومة بالضفة"، قال الصحفي نواف العامر في مداخلة له من الضفة: "إن الإعلام الفلسطيني شريكُ فعلي بما حققته المقاومة بالضفة من إنجازات".

وأشار العامر إلى أن الإعلام الفلسطيني أحدث تجديد في عدة مفاهيم مثل النصر والفهم وبات لديه خبرة في إدارة المعركة، مشددا على أن الإعلام أعاد القضية الى الواجهة عبر الصورة والكلمة.

وأكد على أهمية الاتفاق على استراتيجية إعلامية تعمل على تعزيز العمل الفلسطيني المقاوم، بأن ينتقل من إعلام ردات فعل إلى إعلام يتبني بالكامل الرواية الفلسطينية ويعمل على تعزيزها.

من جهته، أوضح منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري أن الإعلام الفلسطيني يعمل وفق ردات الفعل ويفتقر إلى العمل وفق استراتيجية ثابتة لدعم المقاومة أو القضايا المركزية الكبرى التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وقال المصري، إن المطلوب اليوم ليس فقط الاقتصار على التغطية التقليدية ومواكبة الحدث، وإنما يجب أن يكون الإعلام الفلسطيني حاضرًا وأن يتقدم خطوات باتجاه جبهة العدو.

وشدد على أهمية أن تتوسع هذه التغطية باتجاه الإعلام العربي والدولي، "وهو دور الفصائل وألاّ يقتصر حديثها على الخطاب الفلسطيني، بل يجب أن يتوسع للإعلام العربي والدولي".

وأضاف "مطلوب التركيز على الجوانب الإنسانية الفاعلة والمؤثرة، وذلك من شأنه أن يؤجج حالة الجماهير، يجب على الإعلام أن يحرك الجماهير من خلال استضافة شخصيات مؤثرة وعلماء، وأيضا البعد عن صغائر الأمور وعن القضايا التي تؤجج الانقسام".

رئيس شبكة الأقصى الإعلامية وسام عفيفة، أكد على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام الفلسطيني في تعزيز المقاومة وتوسيع دائرة الاشتباك، لافتا أن الإعلاميين دفعوا ثمن ذلك.

ونوّه عفيفة إلى أن الإعلام الفلسطيني له قدرة كبيرة على تحفيز المقاومة وتحشيدها، مؤكدًا أنه ساهم بتعزيز عناصر القوة بالمشهد الفلسطيني وتوفير الحاضنة الشعبية.

وشدد على أن الإعلام الفلسطيني بحاجة لاستراتيجية تعمل على تعزيز الرواية الفلسطينية لدى الإعلام العربي والدولي، قائلاً "مطلوب أن نراكم جهدنا الإعلامي واستثمار كافة القدرات البشرية".

كما أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، على أهمية أن تكون هناك استراتيجية إعلامية تعمل على تعزيز المواكبة بين العمل الإعلامي والمقاوم.

وأوضح القرا أن النشطاء والمؤثرين لهم دور هام في تعزيز المقاومة والرواية الفلسطينية وخصوصًا ما يجري في الضفة المحتلة، "وهذا يستدعي تركيزًا مهمًا في دعم هذا المحتوى".

وأشار إلى ضرورة تعزيز الخطاب الوطني وتهميش حالة الخلاف، وعدم تبني محاولات الاحتلال من نشر روايات مضللة عن الحالة في الضفة.