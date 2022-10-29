مؤسس "تلغرام" ينتقد "آبل" لهذا السبب..!

انتقد مؤسس تطبيق التراسل الفوري "تلغرام"، بافيل دوروف، شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما اضطر لإلغاء ميزة تساعد مستخدميه على هواتف "آيفون" من التربح، من خلال منشورات لهم.‏

وقال دوروف في منشور عبر حسابه على "تلغرام" إنه اضطر لإغلاق المنشورات المدفوعة على الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس"، بعد تلقيه شكوى من "آبل".

وأضاف دوروف أنه "كان من الرائع" أن يتلقى منشئي المحتوى المبلغ الكامل تقريبا لما دفعه معجبوهم أو مشتركوهم، مقابل إحدى منشوراتهم.

وتابع: "لسوء الحظ تلقينا كلمة من "آبل" تفيد بأنهم غير راضين عن قيام منشئي المحتوى بتحقيق الدخل من جهودهم، دون ن يدفعوا ضريبة بنسبة 30 بالمائة للشركة الأمريكية".

وأردف مؤسس "تلغرام: "نظرا لأن شركة "آبل" تملك سيطرة كاملة على نظامها البيئي، لم يكن لدينا بديل سوى تعطيل مثل هذه المشاركات المدفوعة على أجهزة "آي أو إس".

وفي منشوره، انتقد بافيل دوروف إجراء شركة "آبل"، مشيرا إلى أنه احتكار "يسيء إلى هيمنتها على السوق على حساب ملايين المستخدمين الذين يحاولون تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم".

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المنظمون في مختلف السلطات القضائية إجراءات، "قبل أن تدمر "آبل" المزيد من الأحلام وتسحق المزيد من رواد الأعمال"، وفق قوله.

وواصل الرئيس التنفيذي لشركة "تلغرام" في منشوره أن فريقه يعمل على إيجاد طرق بديلة لتزويد المبدعين بخيارات سهلة الاستخدام من أجل كسب المال من المحتوى الخاص بهم، موضحا أنه يهدف إلى مساعدتهم على مواصلة ذلك "خارج النظام البيئي التقييدي لشركة "آبل"، بحسب وصفه.

يشار إلى أن تطبيق "تلغرام" طرح في شهر يونيو/ حزيران لمستخدميه ميزات مدفوعة من خلال اشتراك "بريميوم"، بقيمة 5 دولارات شهريا، ومنها فتح أحجام تحميل ملفات أكبر، وتنزيلات أسرع، والقدرة على متابعة العديد من القنوات.