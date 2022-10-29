روسيا تكشف عن الجهة المشاركة في تفجير أنابيب السيل الشمالي ( 1 و2)

كشف وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، النقاب عن الجهة التي شاركت في تفجير أنابيب السيل الشمالي 1 و2 لنقل الغاز شمال أوروبا في 26 سبتمبر الماضي.

وأكدت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم التي وصفته بـ"الإرهابي" في بحر البلطيق لتخريب أنابيب السيل الشمالي.

وقال الوزارة، إن وحدات من البحرية البريطانية شاركت في التخطيط في هذا الهجوم".

وفي سياق آخر، أشارت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الأوكرانية التي نفذت هجومًا استهدف سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية أخرى باستخدام 16 طائرة مسيرة اليوم، تلقت تدريبات من قبل مختصين بريطانيين في مدينة أوتشاكوف، التابعة لمقاطعة ميكولايف بأوكرانيا.

وتعرضت أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" يوم 26 سبتمبر الماضي إلى أعمال تخريبية تمثلت في تفجيرها وإخراجها عن الخدمة.

يشار إلى أن خطوط أنابيب "السيل الشمالي" التي تم تفجيرها في أواخر الشهر الماضي، تمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد.